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الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

النائبة نيفين الأنطونى: 23 يوليو الثورة الأعظم في التاريخ المصرى

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هنأت الدكتورة نيفين الأنطونى عضو مجلس الشيوخ، الرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة، والشرطة المصرية، والشعب المصري بمناسبة الذكرى الواحد والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة.

وقالت النائبة، عبر بيان إعلامى نشرته على صفحتها الرسمية: ستظل ذكرى ثورة 23 يوليو خالدة وباقية في قلوب وذاكرة كل مصرى وطنى  لما تمثله من قيمة ورمز لحرية المصريين، فبها إستطعنا التحرر من الظلم والاستبداد، وبها إستطاع كل عربى حر أن ينادى بحريته ويقف أمام كل حاكم طاغى يطالب بحريته وإستقلاله، مقتضيا بما فعله المصريون فى تلك الثورة المجيدة.

وأضافت "الأنطونى" أن ثورة ٢٣ يوليو رسخت لأسس العدالة الاجتماعية حيث انحازت للطبقات الكادحة وانتصرت للفلاح والعامل ولكل من له حق فى هذا البلد، حيث قضت على الإقطاع فى هذه الفترة، فانجازاتها لم تقتصر على الداخل فقط بل أنها باتت رمز لكل شعب لكى يدافع عن حقه فى أن تعيش حياة كريمة لا حياة بدون كرامة.

ذكرى ثورة ٢٤ يوليو الدكتورة نيفين الأنطونى الرئيس عبدالفتاح السيسي