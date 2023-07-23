نيابة كفرالشيخ تأمر بإيداع صبي قتل طفل بكفر الشيخ في دار رعاية

قرر المستشار يحي السقعان، رئيس نيابة مركز كفر الشيخ، اليوم الأحد، إيداع طالب بالمرحلة الإعدادية متهم، بقتل طفل في العاشرة من عمره، مقيمان بعزبة الخضيري التابعة لمركز كفر الشيخ، وعلي صلة قرابة ببعضهما البعض، بإحدى دور الرعاية الاجتماعية للاطفال لمدة 7 أيام، على ذمة التحقيقات، مع مراعاة عرضه على محكمة الطفل للنظر في أمر تجديد إيداعه، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

كما قرر رئيس نيابة مركز كفر الشيخ، بتكليف نجدة الطفل، بشأن إعداد تقرير عن حالة الطفل المتهم، متضمنًا بيان حالته الاجتماعية، من حيث النشأة، والتربية، والسلوك، والظروف المعيشية، وطلب أهلية الطفل المجني عليه، وبعض من الزملاء المشتركين، للطفلين المتهم والمجني عليه، للاستماع إلى أقوالهم حول الواقعة استكمالا للتحقيقات.

ووفق التحقيقات، التي أجريت مع الطفل المتهم خلال الساعات الماضية تم تمثيل الجريمة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بمعرفة علي توحيد، وكيل نيابة مركزي كفر الشيخ والرياض، بأمانة سر هاني عبدالستار، سكرتير التحقيق، تحت حراسة أمنية مشددة من رجال مباحث مركز شرطة كفر الشيخ.

تعود التفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء خالد المحمدي، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن يفيد بتلقي مركز شرطة كفر الشيخ بلاغًا من أهالي بعزبة الخضيري التابعة لمركز كفر الشيخ بعثورهم على جثة الطفل "أحمد.ش.ح"، 11عامًا، ويقيم بنفس العزبة وسط زراعات الذرة.

انتقل المقدم محمد عبدالعزيز، رئيس مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، ومعاونيه إلى مكان الواقعة محل البلاغ، وبسؤال أهلية الطفل قرروا أنه تغيب من صباح الأربعاء ووفق ذلك حرروا محضر بتغيبه في مركز شرطة كفر الشيخ.

وعقب إخطار النيابة العامة انتقل إيهاب عثمان، وكيل نيابة مركز كفر الشيخ، تحت إشراف المستشار يحي السقعان، رئيس النيابة لمناظرة الجثة وتبين أن الطفل يرتدي كامل ملابسه ولا توجد أي إصابات ظاهرية في الجثة ما قرر وكيل النيابة نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام تحت تصرف النيابة العامة.

وفور اكتشاف الجريمة، شكل اللواء خالد محمدي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ فريق بحث جنائي، ترأسه العميد حسن قاسم، رئيس مباحث المديرية، ضم المقدم محمد عبدالعزيز، رئيس مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، ومعاونيه لكشف غموض الواقعة وبيان عما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

توصلت جهود فريق البحث الجنائي عن وراء إرتكاب الواقعة طفل آخر يدعي "أمين ط ع"، 15 عامًا، طالب في الصف الثالث الإعدادي، ويرتبط بصلة قرابة مع المجني عليه.

وكشفت تحريات المقدم محمد عبدالعزيز، رئيس مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، تحت إشراف اللواء خالد المحمدي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، عن أسباب ارتكاب الطفل المتهم للواقعة عن مداومة الطفل المجني عليه لمضايقة المتهم تهديده إياه باستمرار بإبلاغ أسرته عن أي أفعال خطأ يرتكبها ما قرر المتهم التخلص منه.

القى القبض على الطفل المتهم واقتيد إلى مركز شرطة كفر الشيخ، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بصحتها مقررًا أنه استدرج المجني عليه إلى حقل زراعات الذرة بالقرب من مسكنه وأحضر قطعة قماش من ملابسه الخاصة وخنقه بها ولم يتركه إلا بعدما تأكد من إزهاق روحه.

تولى علي توحيد، وكيل نيابة مركزي كفر الشيخ والرياض، بأمانة سر هاني عبدالستار، سكرتير التحقيق، تحت إشراف المستشار يحي السقعان، رئيس النيابة، والمستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية التحقيقات مع الطفل المتهم

ووفق التحقيقات التي أجريت مع المتهم أعترف تفصيليًا بإرتكابه الواقعة مبررًا في اعترافاته أنه بسبب تهديدات المجني عليه المستمرة له بإبلاغ والديه بأي أفعال خطأ يرتكبها جعلته في حالة نفسية سيئة وبناء على ذلك قرر التخلص منه.

حُرر بذلك المحضر رقم 8601 لسنة 2023 إداري مركز شرطة كفر الشيخ، وبالعرض على النيابة العامة تستكمل تحقيقاتها في الواقعة بينما أصدر رئيس النيابة المستشار يحي السقعان قرارًا سابقًا عقب العثور على جثة الطفل المجني عليه بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثته والتصريح بالدفن بمعرفة أهليته عقب الأنتهاء من عملية التشريح.