يارا الشرقاوي تتأهل للدور الـ64 الرئيسي في بطولة العالم للسلاح بإيطاليا

تأهلت يارا الشرقاوي لاعبة منتخب مصر لسلاح الشيش للدور الـ64 الرئيسي في بطولة العالم للمبارزة للثلاثة أسلحة للرجال والسيدات، والتي تستضيفها مدينة ميلانو الإيطالية خلال الفترة من 22 حتى 31 يوليو الجاري.

وجاء تأهل يارا الشرقاوي لهذا الدور بعد تحقيقها العلامة الكاملة في دور المجموعات بالمجموعة السادسة بـ6 انتصارات من 6 مباريات على لاعبات بولندا واليونان وفنزويلا وتركيا والبرازيل وكولومبيا.

‏‎وتضم قائمة منتخب سلاح الشيش سيدات كل من:" يارا الشرقاوي ونورا منير ونهى هاني وملك حمزة".

‏‎ويقود فريق سلاح الشيش فاليرو اسبرومتني وماهر حمزة، بينما يشرف على فريق سلاح سيف المبارزة المدير الفني سيد سامي وسامح مجدي.

ويرأس البعثة كل من: طارق الحسيني نائب أول رئيس الاتحاد المصري للسلاح وميرفت حسنين عضو مجلس إدارة الاتحاد، كما يرافق البعثة كل من: أيمن غنيم مدير إداري المنتخب ومحمد الجمال أخصائي الأحمال ومحمد الششتاوي طبيب الفريق وإسلام سعيد مندوب البنك الأهلي.

ويشهد منافسات البطولة عبدالمنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح بصفته نائب الاتحاد الدولي.