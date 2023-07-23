بالصور.. المران الأخير للزمالك في القاهرة قبل السفر إلى السعودية

اختتم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، تدريباته في القاهرة، صباح اليوم الأحد، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادًا للبطولة العربية (كأس الملك سلمان).

وتستعد بعثة الزمالك للسفر إلى السعودية، مساء اليوم الأحد، استعدادا للمشاركة في البطولة العربية، وأوقعت قرعة البطولة فريق الزمالك بمجموعة تضم الاتحاد المنسيترى التونسى وناديى النصر والشباب من السعودية البلد المستضيف.

يبدأ الزمالك مبارياته فى البطولة، أمام فريق الاتحاد المنستيرى التونسى، يوم 28 يوليو فى تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

يأتي اللقاء التالي في البطولة للفريق الأبيض، أمام الشباب السعودي، يوم 31 من الشهر ذاته، ويختتم الزمالك مواجهة دور المجموعات بمواجهة النصر السعودي يوم 3 أغسطس المقبل.