ads
الإثنين 24 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بالصور.. المران الأخير للزمالك في القاهرة قبل السفر إلى السعودية

مران الزمالك
مران الزمالك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اختتم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، تدريباته في القاهرة، صباح اليوم الأحد، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادًا للبطولة العربية (كأس الملك سلمان).

وتستعد بعثة الزمالك للسفر إلى السعودية، مساء اليوم الأحد، استعدادا للمشاركة في البطولة العربية، وأوقعت قرعة البطولة فريق الزمالك بمجموعة تضم الاتحاد المنسيترى التونسى وناديى النصر والشباب من السعودية البلد المستضيف.

يبدأ الزمالك مبارياته فى البطولة، أمام فريق الاتحاد المنستيرى التونسى، يوم 28 يوليو فى تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

يأتي اللقاء التالي في البطولة للفريق الأبيض، أمام الشباب السعودي، يوم 31 من الشهر ذاته، ويختتم الزمالك مواجهة دور المجموعات بمواجهة النصر السعودي يوم 3 أغسطس المقبل.

نادي الزمالك كأس الملك سلمان للبطولة العربية