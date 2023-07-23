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الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على قاتل الشاب "إسماعيل" بمنطقة السلام

المجني عليه
المجني عليه
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القى رجال مباحث القاهرة القبض على المتهم بقتل شاب بمنطقة السلام. 
ويناقش رجال المباحث المتهم للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها .

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة بالقرب من إحد المدارس بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة السلام ، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة "إسماعيل م" فى العقد الثاني من العمر ، وتبين وجود شبهة جنائية فى الواقعة.


ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وجمع المعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

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