ضبط المتهمين بفيديو تعذيب قط في الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم الأحد، من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بتعذيب "قط" بالجيزة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يظهر خلال أحد الأشخاص يقوم بتعذيب حيوان (قـط) .

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة ( 3 أشخاص " القائم بتعذيب القط - القائم بالتصوير - القائم بالنشر على مواقع التواصل الإجتماعى " – جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة) ، وبحوزتهم (هواتف محمولة تحتوى على مقطع الفيديو المشار إليه) ، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة على سبيل المزاح.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.