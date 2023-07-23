ضبط المتهم بإزالة اللوحات الخلفية لسيارة في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات ما تم تداوله على موقع "فيس بوك" بشأن قيام قائد سيارة بإزالة اللوحة الخلفية لسيارة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام قائد سيارة بإزالة اللوحات الخلفية للسيارة، بالفحص أمكن ضبط السيارة المشار إليها مملوكة (لأحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الجيزة) حال تواجده بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة وتبين عدم وجود لوحة خلفيه للسيارة بالمخالفة للقانون.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وإيقاف رخصتى التسيير والقيادة.