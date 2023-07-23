رئيس الجامعة اليابانية الأهلية: قبول طلاب البكالوريوس بكلية العلوم في العام الجامعي الجديد

أكد الدكتور عمرو عدلى، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا الأهلية، أن أهم أهداف رؤية مصر 2023 هي أن تكون مصر في مصاف الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع وبناء الإنسان المصري وزيادة القيمة المضافة للصناعة المصرية وتوفير فرص عمل لائقة وتعمل الجامعة على دعم تنفيذ هذه الأهداف.

وأوضح عدلي، خلال تصريحات صحفية له اليوم، أن الجامعة المصرية اليابانية بدأت بفكر مختلف تماما حيث بدأت بالدراسات العليا في عام 2010 بشراكة كاملة بين الدولتين المصرية واليابانية، ومتمثلة في مجلس أمناء الجامعة والذي يتكون من 20 عضوا موضحا أن الفضل في إنشاء الجامعة يرجع إلى الوزيرة السفيرة فايزة أبو النجا وهى رئيس مجلس الأمناء والتي بدأت الفكرة لديها في عام 2003 وقت أن كانت وزيرة التعاون الدولي.

وأضاف أن الجامعة بدأت بفكرة مركز تميز بحثى ودعم الصناعة في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، حيث بدأت كجامعة بحثية وتضمنت اتفاقية إنشائها أن تنفق مصر على البنية التحتية وتنفق الحكومة اليابانية على المعامل ومراكز التميز، مضيفاً أن "الجايكا" وفرت عدد من مراكز التميز والمعامل المتميزة غير موجودة تحت سقف واحد في أي جامعة بالشرق الأوسط.



وأوضح أن نقطة التحول الفارقة في تاريخ الجامعة كانت بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى المقر الرئيسي للجامعة فى سبتمبر ٢٠٢٠، مؤكداً أن الجامعة تهتم بزيادة القيمة المضافة للصناعة المصرية لتحقيق رؤية مصر 30 20 كما تقدم استشارات للجهات الصناعية وتقديم حلول لمشاكل الصناعة

‏وأضاف أن استثمار الشباب لسد الاحتياجات المحلية والدولية يتم إذا كانت البرامج بالمعايير العالمية وهذا ما تقدمه الجامعة اليابانية مشيرا إلى أن الجامعة حصلت على الجائزة الأولى في مؤشر براءات الاختراع لأننا تقدمنا لتسجيل 90 براءة اختراع خلال 10 سنوات.

وأشار عدلي إلي أن التخصصات فى الجامعة، فمدارس الهندسة تقدم للطلاب برامج هندسة الإلكترونيات وهندسة الاتصالات، وهندسة الحاسب، هندسة القوى الكهربائية، الهندسة الصناعية وهندسة التصنيع، هندسة الميكاترونيات، هندسة علوم المواد، الهندسة الكيميائية وهندسة البتروكيماويات، هندسة مصادر الطاقة، الهندسة البيئية، الهندسة الطبية والمعلوماتية الحيوية، كما تقدم كلية الإدارة الدولية والانسانيات بالجامعة برنامجى المحاسبة وتكنولوجيا المعلومات وادارة الموارد البشرية، كما تقدم كلية علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات 4 برامج هى علوم الحاسب والذكاء الاصطناعى وتكنولوجيا المعلومات وشبكات الحاسب والأمن السيبرانى والمعلوماتية الحيوية، وتقدم الجامعة للطلاب برنامجى هندسة العمارة المستدامة وبرنامج بكالوريوس الصيدلة «فارم دى للصيدلة كما تقدم الجامعة برامج بكالوريوس الفن والتصميم

وأعلن رئيس الجامعة اليابانية الأهلية، أنه سيتم قبول طلاب البكالوريوس فى معهد العلوم الأساسية والتطبيقية بالجامعة هذا العام، مشيرا الى أن هناك برامج يتم اعدادها حاليا مثل هندسة الطيران والفضاء وبرنامج الهندسة النسيج.