عمرو عدلي: الجامعة اليابانية بدأت بفكرة مركز تميز بحثي

أكد الدكتور عمرو عدلى، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم التكنولوجيا، أن اهم اهداف رؤية مصر ٢٠٣٠ هى أن تكون مصر في مصاف الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع وبناء الإنسان المصري وزيادة القيمة المضافة للصناعة المصرية وتوفير فرص عمل لائقة وتعمل الجامعة على دعم تنفيذ هذه الأهداف.

وأوضح أن الجامعة المصرية اليابانية بدأت بفكر مختلف تماما، حيث بدأت بالدراسات العليا في عام 2010 بشراكة كاملة بين الدولتين المصرية واليابانية ، ومتمثلة في مجلس أمناء الجامعة والذي يتكون من 20 عضوا موضحا أن الفضل في إنشاء الجامعة يرجع إلى الوزيرة السفيرة فايزة أبو النجا وهى رئيس مجلس الامناء والتي بدأت الفكرة لديها في عام 2003 وقت أن كانت وزيرة التعاون الدولي.

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أضاف أن الجامعة بدأت بفكرة مركز تميز بحثى ودعم الصناعة في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، حيث بدأت كجامعة بحثية وتضمنت اتفاقية انشائها أن تنفق مصر على البنية التحتية وتنفق الحكومة اليابانية على المعامل ومراكز التميز.

‏أضاف أن "الجايكا" وفرت عدد من مراكز التميز والمعامل المتميزة غير موجودة تحت سقف واحد في أي جامعة بالشرق الاوسط.

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جاء ذلك خلال استضافته في برنامج أحداث الساعة على قناة إكسترا نيوز موضحا أن نقطة التحول الفارقة في تاريخ الجامعة كانت بافتتاح فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى المقر الرئيسي للجامعة فى سبتمبر ٢٠٢٠ .

‏اكد دكتور عدلى أن الجامعة تهتم بزيادة القيمة المضافة للصناعة المصرية لتحقيق رؤية مصر 30 20 كما تقدم استشارات للجهات الصناعية وتقديم حلول لمشاكل الصناعة.

‏أضاف أن استثمار الشباب لسد الاحتياجات المحلية والدولية يتم إذا كانت البرامج بالمعايير العالمية وهذا ما تقدمه الجامعة اليابانية.

وأشار إلى أن الجامعة حصلت على الجائزة الأولى في مؤشر براءات الاختراع لأننا تقدمنا لتسجيل 90 براءة اختراع خلال 10 سنوات وعن التخصصات فى الجامعة اوضح ان مدارس الهندسة تقدم للطلاب برامج هندسة الالكترونيات وهندسة الاتصالات، وهندسة الحاسب، هندسة القوى الكهربائية، الهندسة الصناعية وهندسة التصنيع، هندسة الميكاترونيات، هندسة علوم المواد، الهندسة الكيميائية وهندسة البتروكيماويات، هندسة مصادر الطاقة، الهندسة البيئية، الهندسة الطبية والمعلوماتية الحيوية، كما تقدم كلية الادارة الدولية والانسانيات بالجامعة برنامجى المحاسبة وتكنولوجيا المعلومات وادارة الموارد البشرية، كما تقدم كلية علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات 4 برامج هى علوم الحاسب والذكاء الاصطناعى وتكنولوجيا المعلومات وشبكات الحاسب والأمن السيبرانى والمعلوماتية الحيوية، وتقدم الجامعة للطلاب برنامجى هندسة العمارة المستدامة وبرنامج بكالوريوس الصيدلة «فارم دى للصيدلة كما تقدم الجامعة برامج بكالوريوس الفن والتصميم

اضاف انه سيتم قبول طلاب البكالوريوس فى معهد العلوم الأساسية والتطبيقية بالجامعة هذا العام مشيرا الى أن هناك برامج يتم اعدادها حاليا مثل هندسة الطيران والفضاء وبرنامج الهندسة النسيج.