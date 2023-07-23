ميكالي: بدأنا التحرك لضم صلاح في الأولمبياد وهدفنا تحقيق ميدالية في باريس 2024

قال البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي، إن هناك تركيزًا من أجل تحقيق أحلام المصريين في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في باريس العام المقبل 2024، وسط شغف كبير من محبي كرة القدم في مصر والجماهير لثقتهم في المنتخب.



وقال البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي في تصريحات لشبكة jovempan البرازيلية: خسرنا نهائي أمم إفريقيا تحت 23 عاما بتفاصيل صغيرة، ولكن غادرنا راضيين لأن الهدف كان التأهل لأولمبياد باريس وهو ما تحقق، وأعتقد أن ما تم خلال العام يسير بشكل جيد، وهناك نشوة في البلاد، لم نستقبل أي أهداف حتى النهائي، ولدينا كل شيء لتحقيق أولمبياد عظيمة.



وأضاف روجيرو ميكالي: هدفي الرئيسي وهدف مصر هو تحقيق ميدالية أوليمبية، حتى الآن لم يسبق أن كانت البلاد موجودة على منصة التتويج في كرة القدم أولمبيًّا.

وأكمل روجيرو ميكالي: علينا الاعتماد على اللاعبين الجيدين الذين يأتون من المحترفين، وكما قلت أنا مؤمن كثيرا بهذا الاختيار، فبالرغم من كل السلبيات التي كانت لدينا في البداية، تمكنا من عكس الوضع الآن ونعيش مع توقعات كبيرة جدا لتحقيق ميدالية أولمبية.

وعن ضم صلاح، قال روجيرو ميكالي: أريد ضم محمد صلاح ضمن ثلاثة لاعبين فوق 23 عاما، بدأنا المحادثات بالفعل ولكن ذلك يعتمد على عدة عوامل أهمها موافقة ليفربول، وإذا سارت الأمور على ما يرام، فأنا بالطبع أريد الاعتماد عليه، فهو تدعيم قوي ويمكن أن يمنحنا المزيد من الأمل في تحقيق هدفنا بحصد ميدالية.