وزير التعليم العالي يشهد مراسم توقيع مذكرة تفاهم مع الكلية الملكية للجراحين بأدنبرة

شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى (MHESR) والكلية الملكية للجراحين بأدنبرة (RCSEd)، بحضور السفير شريف كامل سفير جمهورية مصر العربية بالمملكة المتحدة، ولفيف من رؤساء ونواب وقيادات الجامعات البريطانية في المجالات ذات الصلة، والسادة الدبلوماسيين بالسفارة المصرية بلندن، وذلك بمقر السفارة المصرية بلندن.

يأتى ذلك فى إطار زيارة د. أيمن عاشور إلى المملكة المتحدة على رأس وفد رفيع المستوى من قادة التعليم العالي، والذى يضم 7 رؤساء جامعات ممثلين عن الأقاليم السبعة لجمهورية مصر العربية، ود. مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، د. أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، ود. رشا كمال الملحق الثقافي المصري ومدير البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة وأيرلندا.

وفى كلمته، أكد دكتور أيمن عاشور أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هي المسئولة عن الأنشطة التعليمية والبحثية للجامعات المصرية (الحكومية والأهلية والخاصة) فهى تعد واحدة من أهم المؤسسات التي تعمل على بناء الشخصية العلمية والأكاديمية، مشيرًا إلى أن الوزارة تهدف إلى نشر التعليم ما بعد المرحلة الثانوية بمختلف أنواعه ومستوياته، فضلاً عن الارتقاء بمستوى هيئات التدريس، واقتراح السياسة التعليمية، ووضع خطط وبرامج تنفيذية لهذه السياسة التعليمية وفقًا لما يقرره مجلس الوزراء، وذلك فى ضوء أولويات واحتياجات الدولة، وبما يحقق الأهداف القومية فى إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وطبقًا للسياسة العامة للدولة، إضافة إلى الاهتمام بتوفير التدريب لجميع الأطباء المنتسبين لوزارة التعليم العالي مع تقديم خدمة صحية متميزة من خلال المستشفيات الجامعية.

وأشار د. عاشور إلى حرص الوزارة على توقيع العديد من بروتوكولات التعاون والشراكات الدولية مع المؤسسات العلمية الدولية المرموقة؛ بهدف تبادل الخبرات في المجالات المختلفة بما يعود بالنفع على تطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر، وانعكاس ذلك على الارتقاء بتصنيفات الجامعات المصرية دوليًا.



وأكد الوزير على أهمية تعزيز التعاون مع الكلية الملكية للجراحين بأدنبرة فى كافة التخصصات المختلفة، خاصة أنها تعتبر واحدة من أكبر الكليات التى تمنح الزمالة فى جميع التخصصات الطبية، مشيرًا إلى أهمية التدريب المعتمد بأقاليم مصر المختلفة؛ بهدف إعداد الكوادر الطبية المؤهلة، موضحاً أن اعتماد الكلية الملكية يتضمن مراجعة الإمكانيات المادية والبشرية، وكذلك اللوائح وآليات التطبيق والحوكمة.

من جانبه، أشاد سبونج لياو رئيس مجلس أمناء الكلية الملكية للجراحين بأدنبرة بما تشهده مؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى المصرية من تطور كبير، مؤكدًا أن التعاون العلمى المشترك مع الجامعات المصرية يعكس عمق العلاقات المصرية البريطانية، ويشجع التعاون الثنائى مع مصر من خلال تعزيز التعاون العلمى وتبادل الخبرات، مضيفًا أن مصر تمثل مركزاً إقليميًا للشرق الأوسط وإفريقيا، وكذلك تقوم بدور هام فى تطوير منظومة التعليم والتدريب.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تطوير وتقديم أعلى معايير الممارسات الجراحية في مجال الجراحة وطب الأسنان من خلال توفير التعليم والتدريب والتقييم والاعتماد، وبناء شراكة إستراتيجية طويلة الأجل من خلال تبادل الخبرات بين الجانبين من أجل تحسين معايير التدريب في مجال الجراحة وطب الأسنان في مصر بطريقة تتسم بالاستدامة والشمول للمؤسسات المحلية والإقليمية؛ بهدف تعزيز العلاقات القائمة بين المنظمات والبلدين.



كما تهدف مذكرة التفاهم أيضًا إلى وضع برنامج يتضمن توفير عملية الاعتماد الرسمي للمستشفيات والمراكز والبرامج التدريبية والدورات التدريبية، وبناء القدرات وإجراء الامتحانات، ومن المستهدف إنشاء مقر دائم للكلية الملكية للجراحين (RCSEd) بجمهورية مصر العربية؛ لتكون مصر محور للامتحانات والزمالات في الشرق الأوسط بالشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.



وقع مذكرة التفاهم عن الجانب المصري، ممثلاً لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي، د. مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، ود. رشا كمال الملحق الثقافي ومدير البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة وأيرلندا، وعن الجانب الإنجليزي، ممثلاً للكلية الملكية للجراحين بأدنبرة، سيونج لياو رئيس مجلس أمناء الكلية (RCSEd) والبروفيسور/ فيل تايلور عميد كلية جراحة الأسنان بـ(RCSEd).

جدير بالذكر أن توقيع مذكرة التفاهم يأتى نتاجًا لزيارة د. أيمن عاشور للكلية الملكية للجراحين بأدنبرة في مايو 2023؛ لمناقشة بنود وإطار الاتفاقية بين الوزارة والكلية الملكية للجراحين بأدنبرة؛ تنفيذًا للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تهدف للنهوض بالتعليم الطبي في مصر، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير قطاع التعليم بمختلف مراحله، من خلال إقامة علاقات الشراكة مع المؤسسات العالمية رفيعة المستوى بما فيها المؤسسات البريطانية.

تجدر الإشارة إلى أن الكلية الملكية للجراحين في أدنبرة (RCSEd) هي هيئة مهنية للجراحين تضم تحت مظلتها سبع كليات تغطي مجموعة واسعة من الممارسات الجراحية وطب الأسنان وغيرها من الممارسات الطبية، وهى واحدة من أقدم الكيانات الأكاديمية المتخصصة فى مجال الجراحة في العالم، وتعود أصولها إلى ما يزيد عن 500 عام فقد تأسست عام 1505 على يد الملك James IV .

وتضم حاليًا عضوية وزمالة متخصصين من جميع أنحاء المملكة المتحدة والعالم، وهى أكبر كلية ملكية من حيث عدد الأعضاء والحاصلين على الزمالة، والبالغ عددهم حوالى 30 ألف من 100 دولة، وللكلية الملكية بأدنبرة أكثر من مقر في إنجلترا وخارجها، كما تمنح برامج ماجستير مشتركة مع جامعة أدنبرة، وكذلك زمالات فى جميع التخصصات الطبية.

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