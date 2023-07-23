روسيا: مقتل أكثر من 10 آلاف شخص في أعمال إجرامية في النصف الأول من عام 2023

الأحد 23/يوليو/2023 - 02:39 م

رصدت وزارة الداخلية الروسية مقتل أكثر من 10 آلاف و500 شخص في أعمال إجرامية في روسيا في الأشهر الستة الأولى من عام 2023 الجاري.

وذكرت وثائق الوزارة في أحدث البيانات، حسب ما نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية، اليوم الأحد أن "ما مجموعه 10 آلاف و700 شخص لقوا حتفهم نتيجة للأعمال الإجرامية (بانخفاض بنسبة 2٪ عن العام الماضي)، فيما تعرض 16 ألفا و300 شخص لأضرار جسدية خطيرة (بانخفاض بنسبة 1٪)".

وأضافت الوثائق أن "أربع جرائم من أصل خمسة (82.7٪) سجلت في مدن وبلدات، بينما سُجل سدس الجرائم (16.7٪) في المناطق الريفية"، لافتة إلى أن أكثر من نصف جميع الجرائم المسجلة (51.6٪) تتعلق بسرقة الممتلكات.

وفي هذا الصدد، قالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الروسية إيرينا فولك الخميس الماضي إن الوزارة تسيطر على الوضع في البلاد، مشددة على أن وحدات وزارة الداخلية الروسية تؤدي مهمتها لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنين وتعزيز القانون والنظام ومنع وملاحقة وتسوية الجرائم والمخالفات، على الرغم من النقص الكبير في الموظفين.