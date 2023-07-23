نائب مهنئا السيسي بالذكرى 71 لثورة يوليو: الجمهورية الجديدة تبنى على سابقتها

هنأ النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بالذكري ٧١ لثورة ٢٣ يوليو المجيدة.

وأشاد شلبي، بما تضمنته كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي عن ذكرى الثورة وأن أسس وقيم الجمهورية الجديدة، تبنى على سابقتها، ولا تهدمها، تضيف إليها، وأن كلمة الرئيس حملت تقديراً كبيراً لصبر وتحمل الشعب المصري تبعات الأزمات الاقتصادية وضرب المثل في الصمود.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، حرص الرئيس السيسي على الاستجابة الفورية لكل ما هو صالح الوطن وفي حدود صلاحياته الدستورية وهو ما حدث في قرارات الإفراج الأخيرة التي جاءت استجابة لمطالب للحوار الوطني، وإن كلمة الرئيس وما تضمنته من تأكيد الاستجابة لجميع الأصوات الجادة وما يسهم في بناء المستقبل الذي نطمح إليه ونعمل من أجله خير دليل .

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، توجه اليوم، بالتهنئة إلى الشعب المصري بمناسبة الاحتفال بالذكرى الحادية والسبعين لثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة، لافتًا إلى أن مسيرتنا الوطنية تمضى للأمام رغم الصعاب والتحديات، والتطلع إلى المزيد؛ إذ إن آمال شعبنا تلامس حواف السماء ونعمل بجد وإخلاص وعلم على تحويل هذه الآمال إلى واقع وحقائق في كل مكان على أرض مصر.

