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الإثنين 24 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تداول 8 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أرشيفية
أرشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 13 سفينة وتم تداول 8000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 410 شاحنة و74 سيارة ، وشملت حركة الواردات 4000 طن بضائع ، 268 شاحنة و31 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 4000 طن بضائع ، 142 شاحنة  43 سيارة.

 
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة NEW Liberty بينما تغادر السفينتين القاهرة وامل فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس.

فيما شهد ميناء نويبع تداول 1500 طن بضائع و128 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينة سينا.
وسجلت موانيء الهيئة وصول وسفر 1122 راكب بموانيها .
 

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