النائب عبده أبو عايشة: كلمة السيسي في 23 يوليو عبرت عن تضحيات القوات المسلحة

أشاد النائب عبده أبو عايشة عضو مجلس الشيوخ، بكلمة الرئيس السيسي في ذكرى ثورة 23 يوليو، قائلا انها جاءت صادقة تماما وعبرت عن مدى التضحيات التي قامت بها القوات المسلحة المصرية الباسلة في تاريخها لتحقيق آمال وطموحات المصريين وأحلامهم. مشيرا: أن ثورة 23 يوليو مرحلة فارقة تماما في تاريخ الوطن.

وقال أبو عايشة في تصريحات صحفية له اليوم، أنه بقول الرئيس السيسي، إن ثورة يوليو أسست الجمهورية الأولى منذ سبعين عاما ومضت فى طريقها تبنى "مصر جديدة" في زمنها، ويعلو شأنها شرقا وغربا لتصبح مصدر إلهام للتحرر الوطنى، فى جميع أنحاء العالم، كما قطعت شوطا مهما، لتمكين قطاعات كبيرة من أبناء شعبنا من الفلاحين والعمال، وإعطائهم مكانا يليق بهم. مضيفا: إنها حققت إنجازات عظيمة في كثير من الأحيان، وتعثرت مسيرتها في أوقات أخرى.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، أن كلمة السيسي جاءت لترسم مسارا للغد والمستقبل،عبر الجمهورية الجديدة التى تمثل التطور التاريخي، لمسيرتنا الوطنية كأمة عظيمة، آن لها أن تستعيد مكانتها المستحقة بين الأمم.

وشدد أبو عايشة، أن ثورة 23 يوليو المجيدة، ثورة فارقة غيرت مصر وأحدثت تغييرا حقيقيا في مسار وحياة شعبها، وأنهت سنوات الاحتلال والاستعمار، كما أكدت أن القوات المسلحة المصرية الباسلة، هى درع الوطن الحصين، وقدمت ولا تزال التضحية والفداء من أجل الشعب المصري ولا تزال تقوم بدورها الحاسم في استئصال جذور جماعات العنف والإرهاب، واستكمال بناء مصر والجمهورية الجديدة برؤية وتوجيهات القيادة السياسية.

