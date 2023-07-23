أبرزهم السعيد وصبحي وتوريه.. بيراميدز يفقد 14 لاعبا في مواجهة الأهلي

يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز عدد كبير من اللاعبين الأساسيين في مواجهة النادي الأهلي في إطار مباريات الدوري الممتاز

ويستضيف بيراميدز نظيره الأهلي في الثامنة والنصف من مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي في اللقاء المؤجل من الجولة ٢٨ من بطولة الدوري.

ويفتقد الفريق لجهود 14 لاعبا من القوام الأساسي للفريق في جميع المراكز، لأسباب مختلفة سواء إصابات او منح بعضهم راحة عقب ضمان الفريق نهاية الدوري في المركز الثاني والمشاركة في دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى.

ويغيب عن بيراميدز كلا من:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد دعدور

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - عبد الله مجدي

خط الوسط: عبد الله السعيد - رمضان صبحي - إسلام عيسى - محمد صادق - بلاتي توريه - هشام محمد - وليد الكرتي

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس