ads
الإثنين 24 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أبرزهم السعيد وصبحي وتوريه.. بيراميدز يفقد 14 لاعبا في مواجهة الأهلي

بيراميدز
بيراميدز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز عدد كبير من اللاعبين الأساسيين  في مواجهة النادي الأهلي في إطار مباريات الدوري الممتاز

ويستضيف بيراميدز نظيره الأهلي في الثامنة والنصف من مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي في اللقاء المؤجل من الجولة ٢٨ من بطولة الدوري.

ويفتقد الفريق لجهود 14 لاعبا من القوام الأساسي للفريق في جميع المراكز، لأسباب مختلفة سواء إصابات او منح بعضهم راحة عقب ضمان الفريق نهاية الدوري في المركز الثاني والمشاركة في دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى. 

ويغيب عن بيراميدز كلا من: 

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد دعدور

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - عبد الله مجدي

خط الوسط: عبد الله السعيد - رمضان صبحي - إسلام عيسى - محمد صادق - بلاتي توريه - هشام محمد - وليد الكرتي

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف  - دودو الجباس

بيراميدز والأهلي رمضان صبحي عبدالله جايمي باتشيكو