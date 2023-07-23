أمير الكويت يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

الأحد 23/يوليو/2023 - 01:48 م

بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم / الأحد / عبر فيها عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو.

وتضمنت البرقية تمنيات أمير الكويت للرئيس السيسي موفور الصحة والعافية ولجمهورية مصر العربية وشعبها الكريم كل التقدم والازدهار وللعلاقات التاريخية والوطيدة بين البلدين الشقيقين كل التطور والنماء.

