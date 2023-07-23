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الإثنين 24 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

أمير الكويت يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

أمير الكويت الشيخ
أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح
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بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم / الأحد / عبر فيها عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو. 
وتضمنت البرقية تمنيات أمير الكويت للرئيس  السيسي موفور الصحة والعافية ولجمهورية مصر العربية وشعبها الكريم كل التقدم والازدهار وللعلاقات التاريخية والوطيدة بين البلدين الشقيقين كل التطور والنماء. 
 

الكويت السيسي ثورة 23 يوليو