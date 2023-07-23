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الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس بيلاروسيا يكشف عن مكان تجمع قوات فاجنر الروسية

قوات فاجنر
قوات فاجنر
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أكد رئيس بيلاروسيا، الكسندر لوكاشينكو، على بقاء قوات فاجنر الروسية في وسط بلاده.

وكان قد  أعلن البنتاجون أن الولايات المتحدة لن تعزز قواتها في أوروبا على خلفية انتقال أفراد من شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة إلى بيلاروس، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وقالت نائبة المتحدث باسم البنتاغون، صابرينا سينغ، خلال مؤتمر صحفي: "لا يوجد هناك أي إعلان عن تنقل القوات أو تغيير تمركز قواتنا في الجناح الشرقي (للناتو)".

جاء ذلك تعليقا على بدء التدريبات المشتركة للقوات المسلحة البيلاروسية وأفراد من "فاجنر".

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