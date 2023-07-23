الدفاع الروسية: مقتل 750 جنديا أوكرانيا على محاور القتال.. وتدمير تجمعات للمرتزقة في أوديسا

الأحد 23/يوليو/2023 - 01:30 م

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مقتل 750 جنديا أوكرانيا على محاور القتال، وكذا تدمير تجمعات للمرتزقة ومواقع لتصنيع الزوارق المسيرة بضربة صاروخية بحرية ليلة الأحد في أوديسا جنوب غرب أوكرانيا.

وذكرت الدفاع الروسية، في بيانها اليومي وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أنه تم تدمير مواقع لتصنيع زوارق مسيرة يتم استخدامها لشن عمليات إرهابية ضد روسيا كما تم تدمير مواقع تجمعات المرتزقة بالقرب من أوديسا، بضربة مكثفة من البحر والجو بأسلحة دقيقة بعيدة المدى وتم تدمير جميع الأهداف.