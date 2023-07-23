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الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الدفاع الروسية: مقتل 750 جنديا أوكرانيا على محاور القتال.. وتدمير تجمعات للمرتزقة في أوديسا

الحرب الاوكرانية
الحرب الاوكرانية
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  أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مقتل 750 جنديا أوكرانيا على محاور القتال، وكذا تدمير تجمعات للمرتزقة ومواقع لتصنيع الزوارق المسيرة بضربة صاروخية بحرية ليلة الأحد في أوديسا جنوب غرب أوكرانيا. 
وذكرت الدفاع الروسية، في بيانها  اليومي وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أنه تم تدمير مواقع لتصنيع زوارق مسيرة يتم استخدامها لشن عمليات إرهابية ضد روسيا كما تم تدمير مواقع تجمعات المرتزقة بالقرب من أوديسا، بضربة مكثفة من البحر والجو بأسلحة دقيقة بعيدة المدى وتم تدمير جميع الأهداف.  

أوديسا أوكرانيا الزوارق المسيرة