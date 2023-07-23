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الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مدبولي يشارك في المؤتمر الدولي للهجرة والتنمية فى روما نيابة عن الرئيس

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
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نيابة عن  الرئيس عبدالفتاح السيسي، يُشارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في المؤتمر الدولي للهجرة والتنمية، المُقرر أن تستضيفه روما اليوم الأحد، ومؤتمر "لحظة الأمم المتحدة لتقييم نظم الغذاء ٢٠٢٣"، الذى تستضيفه منظمة الفاو غدا الاثنين.

ويُلقي الدكتور مصطفى مدبولي كلمة خلال فعاليات المؤتمرين، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكان فى استقبال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عند وصوله روما، السفير بسام راضى، سفير مصر لدى إيطاليا، والسفير محمود طلعت، سفير مصر لدى الفاتيكان، ورؤساء المكاتب الفنية بالسفارة، وعدد من أعضاء سفارة مصر فى روما.
 

الرئيس السيسي مدبولى الامم المتحده روما منظمة الفاو