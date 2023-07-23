تقسيمة فنية قوية للاعبي الزمالك استعدادا للاتحاد المنستيري

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة فنية قوية في ختام التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وشهدت التقسيمة تنفيذ بعض الجمل الفنية على مستوى الهجوم والدفاع، بجانب التركيز على بدء الهجمة من الخلف والضغط على المنافس.

وتطير بعثة فريق الزمالك إلى المملكة العربية السعودية مساء اليوم الأحد من أجل المشاركة في منافسات البطولة العربية المقرر انطلاقها يوم 27 يوليو الجاري .

ويقع الزمالك في مجموعة نارية بالبطولة العربية للأندية، حيث يحل في المجموعة الثالثة والتى تضم معه، الاتحاد المنستيري من تونس، والنصر والشباب من السعودية، على أن يقص شريط مبارياته بالبطولة يوم الجمعة المقبل أمام الاتحاد المنستيري التونسي على ملعب الملك فهد الرياضي بالطائف، ثم يواجه الشباب السعودي يوم 31 من شهر يوليو الجاري، ثم يلعب مع النصر السعودي يوم 3 أغسطس المقبل في ختام مبارياته بالمجموعة.