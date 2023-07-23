تحرير 58 محضر إشغال فى مركز ملوى بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، كافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية في جميع مراكز المحافظة، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية لمنظومة النظافة العامة، وإجراء أعمال الصيانة الدورية، ورفع كافة الإشغالات عن حرم الطريق العام، تيسيراً على المواطنين وحفاظاً على المظهر الجمالي بشوارع المحافظة.

وفى هذا السياق، قال اللواء أ.ح أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى إن الوحدة المحلية نفذت حملة لإزالة الإشغالات بشوارع المدينة وأسفرت عن تحرير 58 محضر إشغال طريق، مما يعيق حركة الشارع وتم رفع الاشغالات والتعامل الفوري للحفاظ على حرم الطريق العام واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.