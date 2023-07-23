الزمالك يجهز عمرو السيسي للبطولة العربية للأندية

خاض عمرو السيسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مجموعة من التدريبات التأهيلية على هامش المران الجماعي للأبيض اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

ويخضع عمرو السيسي لفقرة بدنية فردية خاصة لتجهيزه للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة في ظل إصابته في كاحل القدم .

وتطير بعثة فريق الزمالك إلى المملكة العربية السعودية اليوم الأحد من أجل المشاركة في منافسات البطولة العربية المقرر انطلاقها يوم 27 يوليو الجاري

ويقع الزمالك في مجموعة نارية بالبطولة العربية للأندية، حيث يحل في المجموعة الثالثة والتى تضم معه، الاتحاد المنستيري من تونس، والنصر والشباب من السعودية، على أن يقص شريط مبارياته بالبطولة يوم الجمعة المقبل أمام الاتحاد المنستيري التونسي على ملعب الملك فهد الرياضي بالطائف، ثم يواجه الشباب السعودي يوم 31 من شهر يوليو الجاري، ثم يلعب مع النصر السعودي يوم 3 أغسطس المقبل في ختام مبارياته بالمجموعة.