ads
الإثنين 24 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

عطية يتفقد المرحلة الثانية لمشروع تركيب شبكات وخطوط الخزان الأرضي الجديد لمياه الشرب

مشروع تركيب شبكات
مشروع تركيب شبكات وخطوط الخزان الأرضى الجديد لمياه الشرب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الأعمال الجارية بالمرحلة الثانية ( من أمام ملاهى بكار حتى أمام مدخل جبل تقوق ) لمشروع تركيب شبكات وخطوط الخزان الأرضى الجديد لمياه الشرب سعة  7 ألاف م3 ، بعد الإنتهاء من المرحلة الأولى ( من مدخل جبل تقوق وحتى الخزان الأرضى بطريق الفنادق ) للحد من الشكاوى المتكررة من إنقطاع وضعف المياه فى المناطق والأحياء السكنية الواقعة على المرتفعات الجبلية من خلال دعم وتحسين وتقوية مياه الشرب بمدينة ناصر ، ومناطق وسط وغرب المدينة بخطى طرد مجموع أطوالهم 1700 متر من إجمالى أطوال 4 كم تم العمل فى الإحلال والتجديد لهم بكورنيش النيل وكسر الحجر والسيل ، وبأقطار تتراوح ما بين500 مللى إلى 800 مللى.

يأتي ذلك إستكمالاً للجهود المبذولة لمواصلة تنفيذ مشروعات البنية التحتية لإحلال وتجديد الشبكات والخطوط الرئيسية ، مع دعم المحطات والروافع.

وخلال الجولة التفقدية التي رافق المحافظ خلالها الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والعميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، بالإضافة إلى مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحى والطرق والمحليات شدد اللواء أشرف عطية على أهمية الإلتزام بالبرنامج الزمنى للتنفيذ ، على أن يتم تنفيذ أعمال الرصف والتطوير والتجميل فى المسافات التى تم إنهاء الأعمال بها عقب إختبار الخطوط ، والتشغيل التجريبى لها ، فضلاً عن ضرورة تركيب محابس التحكم فى المياه لكل منسوب لمواجهة أى إنقطاع مفاجئ ، وعدم تأثير ذلك على باقى المناطق المجاورة .

ووجه بالتنسيق الجيد سواء بإجراء الجسات الأرضية للتأكد من عدم تعارض مسار المشروع مع أى خطوط أو شبكات للكهرباء والغاز الطبيعى والإتصالات ، علاوة على قيام إدارة مرور أسوان بتحويل الإتجاهات المرورية ووضع العلامات التحذيرية والإرشادية لتسهيل حركة المشاة والمركبات المختلفة.

IMG-20230723-WA0020
IMG-20230723-WA0020
IMG-20230723-WA0018
IMG-20230723-WA0018
IMG-20230723-WA0019
IMG-20230723-WA0019
IMG-20230723-WA0015
IMG-20230723-WA0015
IMG-20230723-WA0016
IMG-20230723-WA0016
IMG-20230723-WA0017
IMG-20230723-WA0017
احلال وتجديد التشغيل التجريبي مشروعات البنية التحتية أخبار محافظة أسوان