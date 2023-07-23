المكتبة الوطنية بالإمارات تقدم 3 ورش تعليمية وتدريبية لطالبات المعسكر الصيفي في الشارقة

قدم الأرشيف والمكتبة الوطنية بالامارات العربية المتحدة ثلاث ورش تعليمية وتدريبية متنوعة لطالبات المعسكر الصيفي في مدرسة فاطمة الزهراء بالشارقة، ويأتي ذلك إسهاماً منه في إثراء معلوماتهن بتاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة الذي يدعو للفخر، وتعزيز الانتماء للوطن والولاء لقيادته الرشيدة، وترسيخ الهوية الوطنية في نفوس الطلبة.

دارت الورشة الأولى التي قدمتها الأستاذة عائشة الزعابي رئيس قسم البرامج التعليمية في الأرشيف والمكتبة الوطنية حول ما تضمنته لعبة المسيرة التي ابتكرها الأرشيف والمكتبة الوطنية من معلومات، وقد شارك في اللعبة طالبات من الحلقة الثالثة، وكانت أسئلة لعبة المسيرة التي طرحت عليهن مستمدة من إصدارات الأرشيف والمكتبة الوطنية التي توثق تاريخ الإمارات وتراثها، ودارات حول جوانب في سيرة المؤسس والباني الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وقيمه ومبادئ المواطنة الصالحة، وفي السنع الإماراتي، والتعليم والتراث، والثقافة الوطنية بشكل عام.

وعن متعة المنافسة في لعبة المسيرة، قالت الطالبة آمنة جلال من الصف العاشر: إن المعلومات التي يكتسبها الذين يشاركون في هذه اللعبة غزيرة وتستقر بالذاكرة؛ إذ نكتسبها عن طريق المرح، وهي معلومات وطنية مهمة.

وقالت المشرفة السيدة ريهام الغباري: إن المعلومات التي تتضمنها اللعبة تدل على أهمية إصدارات الأرشيف والمكتبة الوطنية، والتي تعنى بتدوين تاريخ الإمارات المجيد وتراثها العريق، وتؤكد دوره الكبير في توثيق ذاكرة الوطن.

ودارت الورشة الثانية حول كتابة قصة على ألسنة الشخصيات الكرتونية الخاصة بالأرشيف والمكتبة الوطنية "حمد وحصة والجد" فكتبت الطالبات المشاركات بالورشة وهن من الحلقة الدراسية الثانية قصصاً طريفة عن التنمر، والتعاون، والعمل بروح الفريق، ثم حملن العرائس التي تمثل الشخصيات الثلاث، ومثلن القصص التي كتبت.

وأبدت المشاركات إعجابهن بفكرة الورشة؛ حيث قالت الطالبة حور محمد من الصف السادس: استطعنا في هذه الورشة أن نعبر عما في أنفسنا عن طريق الكتابة، وقد خلصنا إلى ما كتبناه بالنقاش والتعاون فيما بيننا، وزاد فهمنا لموضوعات القصص تمثيلها عبر العرائس التي تمثل الشخصيات الكرتونية.

وعن هذه الورشة قالت الأستاذة دعاء فرغلي المشرفة على معسكر الطالبات: إن أسلوب الورشة يفتح آفاق التفكير والكتابة لدى المشاركات، والأجمل من ذلك أن الورشة جمعت المتعة والتعلم عن طريق اللعب، وهذا ما جعل الطالبات يتفاعلن مع الأستاذة عائشة الزعابي التي قدمت الورشة.

وقدم الأرشيف والمكتبة الوطنية ورشة قرائيه لطالبات الحلقة الأولى بعنوان: "خليفة.. رحلة إلى المستقبل" اعتمدت على الحوار مع المشاركات فيها، وقدمت لهن أفكاراً ومعلومات وطنية بطريقة سهلة وسلسة تتناسب مع أعمارهن.

ويواصل الأرشيف والمكتبة الوطنية فعالياته في المعسكرات الصيفية، فيقدم الخبراء والمختصون فعاليات وبرامج وطنية متنوعة في جميع إمارات الدولة ومناطقه.

لعبة المسيرة تقدم للطالبات المعلومة الموثقة بأسلوب المنافسة

الطالبات يشاركن بلعبة المسيرة التي ابتكرها الأرشيف والمكتبة الوطنية

تحمل الطالبات العرائس التي تمثل الشخصيات الكرتونية حمد وحصة والجد ويكتبن القصص من خيالهن

الارشيف والمكتبة الوطنية ينظم ورشة قرائية للمشاركات في المعسكر الصيفي

إحدى المشاركات أعجبتها الشخصيات الكرتونية فرسمتها والثانية تكتب قصة مستوحاة من الشخصيات الكرتونية

الورشة القرائية تقدم معلومات وطنية للمشاركات

الطالبات كتبن قصة مستوحاة من الشخصيات الكرتونية الخاصة بالأرشيف والمكتبة الوطنية