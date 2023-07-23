احتفال إذاعة صوت العرب بثورة 23 يوليو

تحتفل إذاعة صوت العرب بثورة ٢٣ يوليو، وذلك اليوم الأحد، على مدار اليوم من خلال تطويع كافة برامج الشبكة وإعداد فقرات وفترات مفتوحة متنوعة.



ويبدأ اليوم مع برنامج "أنا في انتظارك" وحلقة خاصة عن ثورة يوليو مع:

* الناقد الفني / طارق حسان للحديث عن الفن وثورة يوليو

* ا/ محمود عوضين وكيل وزارة الثقافة الأسبق عن الثقافة وثورة يوليو.

* السفير/ جمال الدين بيومي أمين عام المستثمرين العرب عن ثوره يوليو والإصلاح الصناعي والزراعي.

برنامج "أسرتي العربية" ولقاء مع الإعلامي الرياضي الجزائري/ أحمد بن خرفين حول ثقافة الرياضة والتشجيع الرياضي لدى الشباب.

برنامج "أيد على أيد" ولقاء مع أ/ شيرين عبد القادر مؤسسة حملة ( صناع مستقبل مصر ) عن دور الحملة وأهميتها وما تقدمه من خبرات والتعاون مع الأطفال.



برنامج "أغاني وعجباني" وضيف الحلقة اللواء أركان حرب / محمد الشهاوي مستشار كلية القادة والأركان وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية ورئيس الحرب الكيميائية الأسبق والأغاني هي ( ثورتنا المصرية لعبد الحليم حافظ / عيد الدنيا 23 يوليو لشريفة فاضل / خطاب مفتوح لمحرم فؤاد / بطل الثورة لمحمد عبد الوهاب).



وبرنامج "وثائقيات" وحلقة عن ثورة 23 يوليو وشهادات من:-

* أ/ محمد السيد أستاذ الاجتماع السياسي

* أ / عبد المنعم الجميعى أستاذ التاريخ

برنامج "موسيقى تصويرية" لقاء مع عازفة البيانو/ إنجي محمود تتحدث عن موسيقى فيلم رد قلبى.

برنامج "نبض العرب" ولقاءات مع:

• أ/ معن بشور كاتب لبناني

• أ/ عز الدين الأصبحي دبلوماسي يمني

• أ/ جمال عنقرة كاتب سوداني

• أ/ عاطف مغاوري برلماني مصري

حلقة خاصة بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.

برنامج "أيديولوجيات" ولقاء مع د/ عاصم الدسوقي أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر جامعة حلوان

ويدور الحــوار حــول إرهاصات وأســباب ثورة يولــيو وحــتميتهـا التاريخية في ظل فساد الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في العهد الملكي.



برنامج "بالعربي" ولقاء مع الكاتب الصحفي / صلاح البيلي وحلقة خاصة حول ذكرى ثورة 23 يوليو.

برنامج "زيارة لمكان بصحبة فلان" ولقاء مع أ / أحمد القدسي من اليمن

يحدثنا عن اليمن

تعتبر اليمن من أقدم مراكز الحضارة في العالم القديم لا يعرف بالتحديد متى بدأ تاريخ اليمن القديم لكن بعض نقوش حضارة بلاد ما بين النهرين تصور أنها بدأت منذ زمن بعيد.

برنامج "إنسان ومكان" لقاء مع أ/ عبد الحميد حسن ندا مدرس وخبير الخط العربي عن شخصية الشيخ الإمام محمد عبد العزيز الرفاعي شيخ وأمير الخط العربي.

برنامج "سهرة مطرب عربي" ونستمع في حلقة الليلة من سهرة مع مطرب عربي لصوت المطرب السعودي الكبير/ عبادي الجوهر في الأغاني التالية:

- سيدي العارفين

- شوف لي حل

- وش فيها

برنامج "ثورة يوليو وكلمة للتاريخ"

إعداد وتقديم / شريف عبد الوهاب

إخراج / عبد العزيز زكي

من أرشيف صوت العرب

بصوت: سعد الغزاوي – مفيد عاشور

فيلم الأسبوع ( شروق وغروب )

بطولة / ( سعاد حسني – رشدي أباظة – صلاح ذو الفقار – محمود المليجي ).