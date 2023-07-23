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الأحد 23 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

السعودية تدين عدم اتخاذ إجراءات لمنع تكرار حوادث التعدي على المقدسات الإسلامية

البوابة نيوز
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أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة واستياء المملكة الشديدين، جراء عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار حوادث التعدي على المقدسات الإسلامية، وآخرها ما قامت به مجموعة متطرفة في الدنمارك بحرق نسخة من القرآن الكريم، ورفع شعارات كراهية وعنصرية ضد الإسلام والمسلمين، أمام سفارة جمهورية العراق في العاصمة كوبنهاجن.

وعبرت الوزارة - وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية - عن إدانة المملكة بأشد العبارات لهذه الأعمال الداعية للكراهية والعنف بين الأديان، محذرة من تكرار هذه الأعمال المستفزة لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم، والتي تعد انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية كافة.

السعودية إدانة حرق المصحف الشريف