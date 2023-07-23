فرنسا تدين اغتيال أحد موظفي برنامج الغذاء العالمي في اليمن

أدانت فرنسا اغتيال أحد موظفي برنامج الغذاء العالمي في اليمن، مؤكدة أن أي ضرر يلحق بالعاملين في المجال الإنساني هو انتهاك للقانون الدولي الإنساني.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية - في بيان صحفي- "تقدم فرنسا خالص تعازيها لأسرة الضحية ولبرنامج الغذاء العالمي"، مشيدة بالعمل المتميز الذي يقوم به في اليمن.

وشددت فرنسا على ضرورة الالتزام بحماية العاملين في المجال الإنساني، داعية السلطات اليمنية إلى إلقاء الضوء على هذه الجريمة، حيث لا يمكن أن يكون هناك إفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد العاملين في المجال الإنساني.

وقُتل موظّف في برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة في محافظة تعز في جنوب غرب اليمن، وفق ما أعلنت المنظمة ووزير الصحة اليمني قاسم بحيبح.

وكان وزير الصحة اليمني قد كتب - في تغريدة - أن "اعتداء إجراميا آثما يطال أحد كوادر العمل الإنساني ببرنامج الأغذية العالمي في مدينة التربة، في تعز" وهو المواطن الأردني مؤيد حميدي.