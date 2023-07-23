نتنياهو يخضع لعملية جراحية طارئة في القلب ووزير العدل يتولى إدارة الحكومة الإسرائيلية

الأحد 23/يوليو/2023 - 03:41 ص

يخضع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الليلة لعملية زرع جهاز لتنظيم ضربات القلب في مستشفى "شيبا" في تل هشومير، بحسب ما أعلنه ديوان رئيس الوزراء.

وذكرت مصادر في الحكومة الإسرائيلية أنه تم تكليف وزير العدل الإسرائيلي، ياريف ريفلين، بالقيام بمهام نتنياهو خلال فترة إجراء العملية الجراحية.

وقال متحدث باسم مكتب رئاسة الوزراء أن نتنياهو سيخضع لعملية زرع جهاز تنظيم ضربات القلب الليلة في مستشفى "شيبا" في تل هشومير.

وأكد نتنياهو في تسجيل مصور أن جهاز "هولتر" الذي تم زرعه تحت جلده للمراقبة عندما تم إدخاله إلى المستشفى في نهاية الأسبوع الماضي بسبب الجفاف الواضح، نبهه هذا المساء بوجود مشكلة في قلبه، وتقرر إجراء عملية جراحية لزرع جهاز تنظيم ضربات القلب على الفور.

وقال نتنياهو: "أشعر بارتياح كبير، لكن علي أن أستمع إلى أطبائي".

وستجري جراحة زرع جهاز تنظيم ضربات القلب تحت تأثير التخدير الموضعي.

وأكد نتنياهو أنه سيخرج من المستشفى بعد ظهر اليوم الأحد، حيث قال: "سأكون قادرا على الحضور إلى الكنيست للتصويت" على القراءة الثانية والثالثة لتعديل قانون يلغي "حجة المعقولية".

وأضاف نتنياهو: "حتى الدقائق الأخيرة، أتحدث مع زملائي وآمل أن يتم التوصل إلى اتفاق".