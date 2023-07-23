ads
الأحد 23 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

نتنياهو يخضع لعملية جراحية طارئة في القلب ووزير العدل يتولى إدارة الحكومة الإسرائيلية

نتنياهو
نتنياهو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يخضع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الليلة لعملية زرع جهاز لتنظيم ضربات القلب في مستشفى "شيبا" في تل هشومير، بحسب ما أعلنه ديوان رئيس الوزراء.

وذكرت مصادر في الحكومة الإسرائيلية أنه تم تكليف وزير العدل الإسرائيلي، ياريف ريفلين، بالقيام بمهام نتنياهو خلال فترة إجراء العملية الجراحية.

وقال متحدث باسم مكتب رئاسة الوزراء أن نتنياهو سيخضع لعملية زرع جهاز تنظيم ضربات القلب الليلة في مستشفى "شيبا" في تل هشومير.

وأكد نتنياهو في تسجيل مصور أن جهاز "هولتر" الذي تم زرعه تحت جلده للمراقبة عندما تم إدخاله إلى المستشفى في نهاية الأسبوع الماضي بسبب الجفاف الواضح، نبهه هذا المساء بوجود مشكلة في قلبه، وتقرر إجراء عملية جراحية لزرع جهاز تنظيم ضربات القلب على الفور.

وقال نتنياهو: "أشعر بارتياح كبير، لكن علي أن أستمع إلى أطبائي".

وستجري جراحة زرع جهاز تنظيم ضربات القلب تحت تأثير التخدير الموضعي.

وأكد نتنياهو أنه سيخرج من المستشفى بعد ظهر اليوم الأحد، حيث قال: "سأكون قادرا على الحضور إلى الكنيست للتصويت" على القراءة الثانية والثالثة لتعديل قانون يلغي "حجة المعقولية".

وأضاف نتنياهو: "حتى الدقائق الأخيرة، أتحدث مع زملائي وآمل أن يتم التوصل إلى اتفاق".

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عملية زرع جهاز تنظيم ضربات القلب