وفاة والد الفنانة مي كساب بعد صراع مع المرض

الأحد 23/يوليو/2023 - 02:53 ص

أعلنت الفنانة مي كساب، منذ قليل، وفاة والدها، مشيرة إلى أنه سيتم تشييع الجنازة اليوم الأحد عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.



ونشرت مي كساب خبر الوفاة عبر صفحتها الشخصية: «أبي في ذمة الله وتشييع الجنازة من مسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة الظهر مباشرة، اللهم اغفر له اللهم ارحمه».

وكانت الفنانة مي كساب كشفت من قبل عن تفاصيل حالة والدها الصحية في تصريحات صحفية، إذ قالت: «والدي تعرض لوعكة صحية شديدة، والحالة حرجة وبطلب من الجمهور الدعاء له بالشفاء العاجل».

وفي وقت سابق، كتبت الفنانة مي كساب لمتابعيها، عبر حسابها على «فيس بوك»: «15 يوما في العناية المركزة، ولسه الحالة حرجة».