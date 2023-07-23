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الأحد 23 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الأردن يدين إحراق نسخة من المصحف الشريف في الدنمارك

وزارة الخارجية الأردنية
وزارة الخارجية الأردنية
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أدانت وزارة الخارجية الأردنية إحراق مجموعة متطرفين نسخة من المصحف الشريف في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، أمس الجمعة، واعتبرته أحد مظاهر "الإسلاموفوبيا".

وأكدت الوزارة في بيان رسمي أمس السبت، رفضها واستنكارها لهذه الأفعال والتصرفات غير المسؤولة التي تستفز مشاعر المسلمين، وتؤجج الكراهية، وتهدد التعايش السلمي. 

شددت الوزارة على أن تكرار مثل هذه الأفعال والتصرفات العنصرية يتطلب من المجتمع الدولي حشد الجهود للتصدي لها وعدم السماح بها، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وشددت على ضرورة سن القوانين التي تجرم الإساءة للرموز والمقدسات الدينية وتمنعها، فضلا عن العمل على نشر ثقافة السلام وقبول الآخر، وزيادة الوعي بقيم الاحترام المشترك، وإثراء قيم الوئام والتسامح، ونبذ التطرف والتعصب والتحريض على الكراهية.

ويأتي ذلك عقب تدنيس مجموعة من المتطرفين نسخة من المصحف الشريف والعلم العراقي وحرقهما أمام السفارة العراقية في كوبنهاغن يوم الجمعة.

وزارة الخارجية الأردنية إحراق نسخة من المصحف الشريف الأردن