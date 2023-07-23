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الأحد 23 يوليو 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

استبعاد «كهربا وتاو» وعودة «كريستو» لقائمة الأهلي أمام بيراميدز

مارسيل كولر المدير
مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي
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أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي القائمة التي يخوض بها مواجهة بيراميدز اليوم الأحد على ملعب الدفاع الجوي والمؤجلة من الجولة 28  للدوري الممتاز. 

وحسم الأهلي لقب الدوري الممتاز رسميا للمرة 43 في تاريخه وتسلم الدرع يوم الأربعاء الماضي عقب مباراة حرس الحدود في استاد القاهرة الدولي. 

وشهدت القائمة عودة التونسي محمد الضاوي كريستو بينما استبعد مارسيل كولر كلا من بيرسي تاو ومحمود كهربا ومحمد هاني لمنحهم راحه الثنائي المصاب عمرو السولية ومحمود متولي. 

وضمت قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز كلا من:  محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول وكريم الدبيس وأليو ديانج وأحمد نبيل كوكا وحسين الشحات ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر وأحمد قندوسي ومحمد فخري ورأفت خليل ومحمد الضاوي كريستو ومحمد شريف.

الأهلي وبيراميدز الدوري الممتاز محمود كهربا