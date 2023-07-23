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الأحد 23 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

تاس: باقي الصحفيين ضمن المجموعة التى تعرضت لهجوم زابوريجيا "آمنون"

البوابة نيوز
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قالت وكالة تاس الروسية إن المجموعة الثانية التى كانت تعمل فى الموقع الذى تعرض للهجوم فى زابوريجيا؛ ونتج عنه مقتل صحفى وإصابة آخرين، "آمنة".

وذكرت وكالة الأنباء الروسية أن مراسلها فى الموقع أفاد، بأن الصحفيين من العديد من وسائل الإعلام، الذين يعملون فى منطقة زابوريجيا، إلى جانب المجموعة الأولى التى تعرضت للقصف الذى أسفر عن مقتل الصحفى روستيسلاف زورافليف، لم يصابوا بأذى.

وكان ما مجموعة من تسعة صحفيين يصورون، انقسموا إلى مجموعتين كانتا تعملان بشكل منفصل عن بعضهما البعض. كان خمسة أشخاص فى المجموعة التى تعرضت للهجوم مع زورافليف.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن أربعة صحفيين من إزفستيا وريا نوفوستى أصيبوا بجروح بعد ظهر /السبت/، نتيجة هجوم بالذخائر العنقودية الأوكرانية على منطقة زابوريجيا. وتوفى الصحفى فى وكالة ريا نوفوستى روستيسلاف زورافليف متأثرا بجراحه أثناء الإخلاء، وحالة الصحفيين الآخرين "مستقرة".

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