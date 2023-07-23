قلق أممي بشأن استخدام أوكرانيا للذخائر العنقودية

أعرب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، عن قلق المنظمة بشأن التقارير التي تتحدث عن استخدام القوات الأوكرانية للذخائر العنقودية.

وقال «دوجاريك»: «لقد رأينا هذه التقارير التي تُثير قلقًا كبيرًا، وكما قلنا سابقًا، يجب أن تكون الأسلحة من هذا النوع أمرًا من الماضي، ويجب عدم استخدامها».

من جهته، صرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي،، بأن الذخائر العنقودية التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا يجري نشرها في ساحة القتال.

وصرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، بأن كييف تقدم تقارير إلى واشنطن بشأن فعاليتها.

وأوضح «كيربي» للصحفيين، أن الذخائر العنقودية كانت في ساحة المعركة منذ الأسبوع الماضي أو نحو ذلك، حيث نتلقى ردود فعل من الأوكرانيين. إنهم يستخدمونها بشكل فعال ومناسب للغاية.

وقال إن الأوكرانيين يستخدمون الذخائر العنقودية على نحو سليم وفعال، زاعمًا أنها أصبحت مؤثرة على التشكيلات الدفاعية الروسية.

ونقلت قناة «CNN» عن مسئولين أمريكيين قولهم، إن قوات كييف بدأت في استخدام الذخائر العنقودية التي قدمتها الولايات المتحدة في الهجوم المضاد.

وقال أحد المسئولين للقناة الأمريكية، إن الولايات المتحدة لا تزال تنتظر تحديثات من القوات الأوكرانية حول مدى فعالية استخدام الذخائر في ساحة المعركة.