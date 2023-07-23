الأهلي يستقر على تمديد عقد «قفشة»

استقرت لجنة التخطيط في الأهلي وبالتنسيق مع محمود الخطيب رئيس النادي على تمديد عقد محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الفريق الأول والذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وجاء موقف اللجنة بعد تلقي اللاعب عدة عروض من أندية الغرافة القطري والجزيرة الإماراتي خلال الفترة الحالية عن طريق إحدى شركات التسويق الأوروبية، لكن إدارة الكرة رفضت مناقشة تلك العروض؛ نظرًا لحاجة الفريق إلى جهود اللاعب بناءً على طلب مارسيل كولر الذي رفض رحيل بعض العناصر التي يعتمد عليها باستثناء موافقته علي بيع نجم الوسط حمدي فتحي للكرة القطري.

وطلبت لجنة التخطيط تمديد عقد أفشة مبكرا لمنع تكرار أزمة حسين الشحات واللعب بورقة العروض الخليجية لفرض شروط على النادي وإنهاء الأمر مبكرًا قبل انطلاق الموسم الأخير في عقده مع الفريق، كما اقترحت على اللاعب تمديد عقده لمدة موسمين.