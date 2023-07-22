كريم وباي سكاي يُعزّزان حلول الدفع السريع لكباتن كريم في مصر

أعلنت شركة كريم عن شراكتها المبتكرة مع باي سكاي في مجال تكنولوجيا الأموال وحلول الدفع الإلكتروني في الشرق الأوسط وأفريقيا. تهدف الشراكة إلى تقديم أفضل الحلول للدفع السريع لكباتن كريم في مصر، وذلك من خلال استخدام منصة الدفع الرقمي "يلّا" الخاصة بباي سكاي.

بلغت تنزيلات تطبيق "يلّا سوبر آب" نجاحًا كبيرًا حيث بلغ عدد تنزيلاته أكثر من ٢ مليون مرة وتم إصدار أكثر من مليون بطاقة حتى الآن، وتم تنفيذ أكثر من ٧ ملايين معاملة بإجمالي قيمة أكثر من ٧ مليارات جنيه في الأشهر التسعة الأولى من إطلاقه.

تهدف الشراكة إلى تحسين تجربة الدفع لكباتن كريم، حيث سيتمكنون بسهولة وسرعة من الوصول إلى أرباحهم فور انتهاء الرحلة.

ستُمكن منصة الدفع الجديدة الكباتن من الوصول الفوري إلى أرباحهم في غضون دقائق من بدء طلب الدفع على تطبيق كباتن كريم.

سيتمكنون من تحصيل أموالهم واستخدامها للدفع أو شراء احتياجاتهم اليومية عبر تطبيق "يلّا" أو سحب الأموال من أي صراف آلي باستخدام بطاقة "يلّا". تهدف هذه العملية إلى تيسير وتسريع وصول الكباتن إلى أرباحهم بكل سهولة وأمان.

وفي هذا السياق، علّق وائل إبراهيم، المدير العام لكريم في مصر: "إن شراكتنا مع "يلّا" هي خطوة كبيرة لكباتن كريم في مصر وحل جذري لتحدي التحصيل النقدي لأرباحهم. نعمل على تحسين تجربة عملائنا من خلال تسهيل دفع الرحلات بطريقة آمنة وسريعة. نتوقع زيادة نسبة الدفع بالبطاقات، مما سيؤثر بشكل إيجابي على تجربة العملاء بشكل ملحوظ".

أكد الدكتور وليد صادق، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة باي سكاي وتطبيق يلّا سوبر آب، أن هذه الخطوة تأتي تتويجًا لنجاحات "يلّا" في السوق المصرية، وتعكس التزام كريم وباي سكاي بتقديم حلول دفع متطورة وسريعة للكباتن في مصر. وأوضح أن منصة "يلّا" تسعى دائمًا لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي في المنطقة من خلال توفير حلول مالية رقمية متكاملة ومبتكرة.