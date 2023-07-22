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الأحد 23 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

تحطم هليكوبتر قرب مطار سوبانج بماليزيا

هليكوبتر
هليكوبتر
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تحطمت طائرة هليكوبتر في ساحة واسعة بالقرب من مطار السلطان عبد العزيز شاه في سوبانج بولاية سيلانجور الماليزية وتم إنقاذ جميع ركابها السبعة.

ونقلت صحيفة /ذا ستار/ عن الرئيس التنفيذي لهيئة الطيران المدني الماليزية نور عزمان محمود قوله، إن المروحية - ليوناردو إس بي إيه إيه دبليو 189 - التي تديرها إدارة الإطفاء والإنقاذ كانت تجري رحلة تجريبية عندما وقع الحادث.

وأوضح أن برج مراقبة الحركة الجوية في سوبانج تلقى تقريرًا عن الحادث اليوم السبت واستجابت خدمة الإطفاء والإنقاذ بالمطار على الفور للتحطم.

وأشار إلى أن التقارير أفادت بأن ما مجموعه سبعة على متن الطائرة بمن فيهم الطيار في حالة مستقرة وسيجري مكتب التحقيق في الحوادث الجوية التابع لوزارة النقل تحقيقا لمعرفة الملابسات.

طائرة هليكوبتر ماليزيا