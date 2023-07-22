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الأحد 23 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أيمن الرمادي: أشكر حلمي طولان على ما قدمه مع سيراميكا

أيمن الرمادي
أيمن الرمادي
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توجه  أيمن الرمادي المدير الفني لنادي سيراميكا كيلوبترا بالشكر لحلمي طولان وكل الجهاز الفني المصاحب له بسبب تأسيس فريق سيراميكا.

وتابع أن الأمور تحتاج إلي ترتيب قبل بداية الموسم الجديد وينتظر انتهاء الموسم الحالي لكي يتم الاعداد الفني فيما هو قادم من تحديات للفريق.

وحقق أيمن الرمادي أول بطولة لفريق سيراميكا كيلوبترا في تاريخة ، بعدما نجح نادي سيراميكا، مساء اليوم السبت، في التتويج بكأس الرابطة المصرية 2022-2023، بعدما تفوق (4-1) على حساب المصري البورسعيدي في المباراة النهائية التي جمعت بينهما على ملعب برج العرب في الإسكندرية.

أيمن الرمادي سيراميكا كيلوبترا حلمي طولان بكأس الرابطة المصرية المصري البورسعيدي