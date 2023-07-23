الأرصاد تستبعد وصول درجات الحرارة في مصر إلى 45.. واليونان تواجه الموجة الأشد حرا منذ حوالي نصف قرن

بدأت الموجة الحارة في مصر منذ دخول شهر يوليو حيث سجلت درجات الحرارة "38" كأعلى معدل منذ بدأ موسم الصيف.

وتعد درجات الحرارة في مصر خلال الموجة الحارة أفضل بكثير من الدول المجاورة، حيث وصلت في الجزائر لأكثر من 48 درجة نهارا، و40 درجة ليلا، بحسب تصريحات تليفزيونية محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية.

كما أوضح "القياتي" إن الموجة الحارة التي تمر بها البلاد مستمرة حتى نهاية شهر يوليو، وتكون الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بحوالي 3 درجات.

وأكد أن أعلى درجة حرارة في مصر تم تسجيلها خلال الموجة الحارة الحالية على القاهرة وصلت لـ38 درجة بسبب الكتل الهوائية الجافة، بينما وصلت في بعض الدول لـ53 درجة مثل الصين، مستبعدا أن تصل الحرارة في مصر لـ47 و48 درجة.

منخفض الهند الموسمي

كما كشف الدكتور محمود شاهين مدير عام الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، عن أن منخفض الهند الموسمي هو منخفض حراري ضخم يؤثر على ثلاث قارات هم أسيا وأفريقيا وأوروبا.

وأشار شاهين، في تصريحات صحفية له، إلى أن هذا المنخفض يبدأ في التشكل على الأراضي الهندية بداية من شهر أبريل من كل عام، ثم يتعاظم تأثيره في شهر يونيو ويوليو ويسيطر على مساحة شاسعة من شبه الجزيرة العربية ويصل إلى بلاد الشام وتركيا ومصر.

وأكد شاهين، أن هذا المنخفض يبدأ في الضعف بداية من شهر سبتمبر ويتلاشى تماما في أكتوبر، موضحا أن هذا المنخفض يلعب دورا في جذب الرياح الموسمية الاستوائية إلى الهند وجنوب شرق أسيا، ويؤدي هذا المنخفض إلى ارتفاع درجة الحرارة في شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام والعراق لتتجاوز في العراق وغرب إيران الـ 50 مئوية أغلب الصيف ويسبب كذلك موجات حارة قوية في مصر، قد يسجل منخفض الهند الموسمي قيم ضغط جوي منخفضة قد تصل خلال شهر يوليو إلى أدنى من 995 ملليبار.

نسبة الرطوبة

بحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن نسب الرطوبة تصل إلى 95% على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط ومن 80% إلى 90% على القاهرة الكبرى والوجه البحري، كما أن المناطق الشمالية تشهد ارتفاعا كبيرا في درجات الرطوبة.

وأوضحت أن البلاد تتأثر بمنخفض الهند الموسمي مصحوبا بكتل هوائية شديدة الحرارة تمر على البحر الأبيض المتوسط، وتكون محملة بكميات كبيرة من بخار الماء وتسبب ارتفاع نسب الرطوبة في أغلب الأنحاء.

أنماط الطقس المتطرفة

تقول المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) إن موجات الحرارة ستصبح أكثر حدة في السنوات المقبلة، وإن أنماط الطقس المتطرفة تسلط الضوء على الحاجة إلى مزيد من الإجراءات المناخية.

وبمتابعة إحدى دول المتوسط فتستعد اليونان لمواجهة المزيد من ارتفاع الحرارة نهاية هذا الأسبوع، إذ حذر خبراء الأرصاد الجوية من إمكانية وصول درجة الحرارة في البلاد إلى 45 درجة مئوية.

تم تحديد أعلى درجة حرارة تم تسجيلها على الإطلاق في أوروبا في أغسطس 2021 عندما وصل المؤشر إلى 48.8 درجة مئوية (119.8 فهرنهايت) في منطقة باليرمو في صقلية.

الوقت الأشد حرًا في اليونان

وأصدرت السلطات في اليونان توصيات بأن يلزم الناس منازلهم، علاوة على إصدار تعليمات بإغلاق المواقع السياحية - بما في ذلك موقع الأكروبوليس الأثري في المدينة القديمة في العاصمة اليونانية أثينا – في الأوقات التي يتوقع أن تشهد أعلى ارتفاع في درجات الحرارة، خلال الأجزاء الأكثر سخونة في اليومين المقبلين.

وقد تكون نهاية هذا الأسبوع هي الوقت الأشد حرًا في اليونان منذ حوالي نصف قرن، وفقا لأحد أكبر خبراء المناخ في البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن باناغيوتيس غيانوبولوس، خبير الأرصاد الجوية في محطة إي آر تي الحكومية، قوله: "قد تكون عطلة نهاية الأسبوع هذه هي الأكثر سخونة في شهر يوليو الجاري خلال الخمسين عاما الماضية".

وأضاف أن "أثينا سوف تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة فوق مستوى 40 درجة مئوية لمدة ستة إلى سبعة أيام حتى نهاية الشهر الجاري".

ويتوقع أن تضرب البلاد موجة حارة جديدة البلاد الثلاثاء المقبل بعد التراجع الطفيف المتوقع في درجات الحرارة في البلاد قبل ذلك بيوم واحد.

ويخشى مسؤولون أن تكون هذه الموجة الحارة هي الأعنف على الإطلاق التي تضرب اليونان منذ صيف عام 1987 عندما لقي المئات حتفهم بسبب درجات الحرارة حادة الارتفاع.

حرائق الغابات في اليونان

في غضون ذلك، تواصل فرق مكافحة الحريق محاولات السيطرة على حرائق الغابات في عدد العشرات من المواقع.

منذ يوم الاثنين، تشهد اليونان اندلاع حرائق غابات متعددة في جميع أنحاء البلاد - بما في ذلك حريق أدى إلى إجلاء 1200 طفل من مخيم صيفي.

ويقع أشد حريق في اليونان حاليا في منطقة Dervenochoria شمال أثينا، حيث يمكن رؤية الدخان المتصاعد من خلال صور الأقمار الصناعية.

وتستمر حرائق أخرى في الاشتعال في بلدتي لوتراكي - وهي بلدة ساحلية بالقرب من مدينة كورينث - وفي كوفاراس جنوب العاصمة.

أماكن أخرى في أوروبا

وفي أماكن أخرى في أوروبا، تكافح أطقم العمل في سويسرا حريق غابات بالقرب من قرية بيتش في كانتون فاليه، وتقول السلطات إنها بدأت بعد ظهر يوم الاثنين وانتشرت "بشكل متفجر" بين عشية وضحاها.

دمر حريق آخر غابات في جزيرة لا بالما الإسبانية، بدأ يوم السبت، 20 منزلًا.