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الأحد 23 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

إطلالة مميزة لنسمة محجوب فى ختام مهرجان الأوبرا الصيفى بالإسكندرية

مهرجان اسكندرية الصيفي
مهرجان اسكندرية الصيفي
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اختمت الوم   فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء بالإسكندرية والذى تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر .

وقد تألقت الفنانة نسمة محجوب على مسرح سيد درويش بإطلالة مميزة عبرت عن ثقافة موسيقية واسعة واجادت فى استعراض مجموعة من اعمالها الخاصة الى جانب باقة من المؤلفات العربية والاجنبية كان منها ميدلي جوليا بطرس ، ميدلي فوق النخل - قدك المياس ، هتقوللي ايه ، حب اخوات ، الحب المستحيل ، حكاية شعب ، يا محروسة ، كل شمس ، اعتزلت الغرام ، يا غاوي هروب ، مستغربة ، على طبيعتي ، أنا موجود ، لا أحد ، اوراق الخريف وغيرها .

وكانت الساحة الخارجية للمسرح قد شهدت فقرات فنية لطلاب فصل الجيتار تدريب الدكتور احمد عبد الرحمن التابع لمركز تنمية المواهب تضمنت مختارات من الفلكلور الإسبانى وعدد من الحان الموسيقى العربية الشهيرة .

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المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء تنمية المواهب دار الأوبرا المصرية سيد درويش لموسيقى العربي