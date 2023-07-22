الإمارات تدين مقتل موظف أممي في اليمن

أدانت دولة الإمارات بشدة مقتل موظف (أردني الجنسية) يعمل في برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، في محافظة تعز في اليمن.

وقالت وزيرة الدولة لشئون التعاون الدولي الإماراتي ريم بنت إبراهيم الهاشمي - في بيان مساء /السبت/، أوردته وكالة أنباء الإمارات - إن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

كما أعربت عن خالص تعازيها ومواساتها إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ولأهل وذوي الضحية ولبرنامج الأغذية العالمي جراء هذه الجريمة النكراء، مشددة على أن استهداف العاملين في المجال الإنساني يعد خرقا لكافة المعاهدات الدولية التي توفر الحماية الخاصة لعمال الإغاثة والإنقاذ.