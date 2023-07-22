الصافي" و"كونتكت" يقدمان التأمين المجاني لأجهزة “موبايلاتي”

وقّعت كل من شركة موبايلاتي التابعة لمجموعة الصافي للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية، وشركة كونتكت للوساطة التأمينية التابعة لمجموعة كونتكت المالية، اتفاقية شراكة هي الأولى من نوعها في السوق المصرية لتقديم التأمين المجاني لأجهزة وهواتف عملاء شركة "موبايلاتي" لمدة عام، بما يشمل تغطية شاملة للأضرار الخارجية مثل الكسر والحريق والغرق.

وبموجب الاتفاقية يتم تفعيل وثيقة تأمين مجانية لمدة عام كامل لكل مشترى للهواتف والأجهزة الإلكترونية من فروع "موبايلاتي" البالغة 20 فرعاً في جميع أنحاء مصر، فضلاً عن منصة التسوق الإلكتروني لشركة "موبايلاتي" بما توفره من مجموعة ضخمة لكافة المنتجات والهواتف الذكية والإلكترونيات وملحقاتها لأشهر العلامات التجارية العالمية الأكثر مبيعاً حول العالم.

من جانبها قالت ريم صافي الرئيس التنفيذي لمجموعة الصافي، إن التعاون مع شركة "كونتكت للوساطة التأمينية" إحدى كبرى الشركات الرائدة والمتميزة في قطاع التأمين، يعكس حرص المجموعة على تقديم أفضل الخدمات لعملائها، ولا سيما خدمات ما بعد البيع حيث الانفراد بتقديم التأمين المجاني لأجهزة عملاء "موبايلاتي"، لتصبح الاختيار الأفضل في مصر على الإطلاق.

وأكدت أن القوة والثقة التي تتمتع بهما شركة "كونتكت" سوف ينعكسان على منتجات وأجهزة "موبايلاتي" لتصبح الأولى في السوق المصرية بلا منافس، كما حرصت مجموعة "الصافي" على الاستفادة أيضاً من الخدمات التأمينية لشركة "كونتكت" حيث التأمين على أصول وممتلكات مجموعة الصافي بما يضمن مواصلة النمو والتوسع بكل ثقة وأمان لمختلف مشروعات الصافي.

ومن جهتها أكدت نهال بريك رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة كونتكت للوساطة التأمينية، أن التعاون مع مجموعة الصافي جاء في إطار خطة شركة كونتكت للوساطة التأمينية المتواصلة على توسيع نطاق أعمالها وخدماتها في السوق المصرية، وحرصها على التعامل مع كبرى الشركات في جميع المجالات، إذ تسعى الشركة لمساعدة عملائها في الحصول على تغطيات تأمينية تتعلق بكافة موضوعات وشئون حياتهم، في ذات الوقت الذي تسعى فيه الصافي جروب لتأكيد التزامها نحو عملائها وتوفير أفضل الخدمات غير المسبوقة لهم.

وكشف خالد فهمي المدير التنفيذي لشركة "موبايلاتي" التابعة لمجموعة "الصافي"، أن تلك الاتفاقية وما تقدمه من خدمات لعملاء "موبايلاتي"، تؤكد حرص الشركة على تقديم أفضل الحلول والخدمات لعملائها، بما يدعم المبيعات لتتصدر السوق بلا منازع، ويأتي ذلك تماشياً مع توسعات الشركة واعتزامها افتتاح فرعين جديدين لتصل بفروعها إلى 22 فرعاً بنهاية 2023.