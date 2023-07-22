سيراميكا بطلًا لكأس الرابطة بعد الفوز على المصري برباعية

نجح نادي سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم السبت، في التتويج بكأس الرابطة المصرية 2022-2023، بعدما تفوق (4-1) على حساب المصري البورسعيدي في المباراة النهائية التي جمعت بينهما على ملعب برج العرب في الإسكندرية.
استطاع سيراميكا كليوباترا أن يحصد أول لقب له على الإطلاق.
وظل المصري بعيدًا عن منصات التتويج منذ أن زارها في كأس.
أحرز محمد عنتر الهدف الأول بعد مرور 6 دقائق فقط من بداية اللقاء، وبعدها بـ6 دقائق نجح صلاح محسن، فى تسجيل الهدف الثانى.
وأحرز حسام جريشة هدف المصرى الوحيد فى الدقيقة 53 من عمر اللقاء، قبل أن يسجل محمد شكرى الهدف الثالث لـ سيراميكا فى الدقيقة 60، وختم صامويل أمادى أهداف كليوباترا فى الدقيقة 89.
يذكر أن اللقب هو الأول تاريخيا لفريق سيراميكا كليوباترا