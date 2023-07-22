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الأحد 23 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مصدر أمني يكشف تفاصيل صورة سيارة لوحاتها المعدنية باسورد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن تداول صورة لإحدى السيارات حال سيرها بالطريق العام بالإسكندرية تحمل لوحات معدنية مدون عليها كلمة "باسورد".
وأكد المصدر أن تلك الصورة سبق تداولها خلال عام 2020، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائم على إعادة نشرها لتعمده إثارة البلبلة بأوساط الرأي العام.

المواقع الإخبارية باسورد صورة بالإسكندرية