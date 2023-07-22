مصدر أمني يكشف تفاصيل صورة سيارة لوحاتها المعدنية باسورد

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن تداول صورة لإحدى السيارات حال سيرها بالطريق العام بالإسكندرية تحمل لوحات معدنية مدون عليها كلمة "باسورد".

وأكد المصدر أن تلك الصورة سبق تداولها خلال عام 2020، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائم على إعادة نشرها لتعمده إثارة البلبلة بأوساط الرأي العام.