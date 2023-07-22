TechLine تستعرض أحدث حلولها في قمة سيملس أفريقيا 2023

شاركت TechLine الشركة الرائدة في توفير خدمات وحلول قطاع التكنولوجيا المالية في مصر في قمة سيملس شمال أفريقيا ٢٠٢٣ تحت رعاية مجلس الوزراء والبنك المركزي المصري التي عقدت علي مدار يومي 17-18 يوليو الجاري في مركز مصر للمعارض بالقاهرة الجديدة، بمشاركة جامعة الدول العربية والاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، ومجموعة واسعة من الشركات الرائدة في صناعة التكنولوجيا المالية.

عقدت قمة هذا العام تحت عنوان “الطريق إلى التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وأفريقيا” بمشاركة أكثر من 4000 شخصية من مختلف العالم ومسئولين وخبراء في مجالات الدفع الإلكتروني والتكنولوجيا المالية والابتكار والبنوك الرقمية.



وقال المهندس هيثم عباس، الرئيس التنفيذي لشركة TechLine: نؤمن بأن التكنولوجيا المالية تلعب دورًا حيويًا في تعزيز النمو الاقتصادي وتمكين المستهلكين والشركات.

ومن خلال حلولنا المبتكرة، نهدف إلى تسهيل العمليات المالية وتحسين تجربة العملاء، وذلك من خلال توفير أدوات سهلة الاستخدام وآمنة وفعالة.

وأشار الى انه علاوة على ذلك، فإن مشاركتنا في قمة سيملس شمال أفريقيا 2023 تعد فرصة لتوسيع شبكة علاقاتنا والتعرف على أحدث التوجهات والابتكارات في مجال التكنولوجيا المالية.

أضاف: "قدمت شركة TechLine خلال القمة مجموعة متنوعة من الحلول والخدمات المبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية وذلك من خلال فريقنا المتخصص.

كما استعرضنا أحدث منتجاتنا وحلولنا المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات البنوك والمؤسسات المالية والشركات الناشئة في هذا القطاع الواعد.

واختتم عباس قائلاً: “نتطلع إلى مواصلة دعمنا لنمو القطاع المالي من خلال تقديم حلول تكنولوجية مبتكرة وفعالة، بالإضافة إلي تلبية احتياجات العملاء والشركات في عالم يتغير بوتيرة سريعة”.



من جانبه قال المهندس بهاء عثمان رئيس قطاع الأمن السيبراني بشركة TechLine: “تعتبر قمة سيملس شمال أفريقيا 2023 واحدة من أبرز الأحداث التكنولوجية في المنطقة، حيث تجتمع فيها الشركات الرائدة والخبراء والمهتمون بمجال التكنولوجيا المالية لتبادل المعرفة والتجارب واستكشاف الابتكارات الجديدة”.

أشار إلي أن TechLine هي أول شركة مزودة لحلول تكنولوجيا المعلومات في مصر متخصصة في دعم عمليات تكنولوجيا المعلومات والأمان لشركات التكنولوجيا المالية.

أضاف عثمان : استعرضنا خلال القمة مجموعة من الحلول المتكاملة لمساعدة شركات التكنولوجيا المالية على تحقيق التميز في العمليات من خلال تطوير وتوفير أحدث التقنيات والأدوات كما تشمل خدماتنا المتخصصة مجالات مثل الدفع الإلكتروني، والتحويلات المالية عبر الإنترنت، والتمويل الرقمي، والتحليلات المالية، والأمن المالي.

قدمت TechLine مجموعة من المنتجات والحلول والاستشارات للمؤسسات والشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا المالية منها علي سبيل المثال:

Card Acceptance Switch بوابة قبول البطاقات، Payment Aggregator بوابة تجميع المدفوعات، Merchant Management إدارة التاجر،

Settlement Management إدارة التسوية،IT Consultation Services خدمات استشارات تكنولوجيا المعلومات.



وأكدت مروة خليل رئيس قطاع التطوير وإدارة المشاريع بشركة TechLine أن شركة TechLine تلتزم بمبدأ مصلحة العميل أولاً في جميع التحالفات الاستراتيجية مع شركائها الناجحين سواء كانت شركات كبرى أو ناشئة في قطاع المال أو البنوك في قطاع الخدمات المصرفية.

أضافت: "نحن في TechLine نعتمد منهجية "التكيف السريع" (Agile methodology) في التخطيط والتنفيذ لمشاريعنا، يساعدنا هذا في التحرك بشكل أسرع في السوق واتخاذ قرارات أكثر دقة وفقًا لطبيعة السوق المصرية وسوق المال".

نظرًا لأن عملاءنا هم محور اهتمامنا، فإن هدفنا هو أن يعتمد العميل علينا كمصدر خارجي لإدارة العمليات التكنولوجية وتوفير الموارد الداخلية للتركيز على أعمالهم الأساسية خارج نطاق تكنولوجيا المعلومات.