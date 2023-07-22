فحص بلاغات التغيب لتحديد هوية شخص صدمه قطار بالبدرشين

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، فحص بلاغات التغيب لتحديد هوية أحد الأفراد، بعدما لقي مصرعه إثر اصطدام قطار بجسده بمزلقان الدكمي بقرية أبو رجوان بدائرة مركز شرطة البدرشين، كما طالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لكشف ملابساتها.

تلقى رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها اصطدام قطار بشخص بمزلقان الدكمي بقرية أبو رجوان بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء محاولة أحد الأشخاص لا يحمل أوراق تدل علي هويته، عبور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشأة صدمه القطار مما تسبب في مصرعه، جري نقل الجثة إلي ثلاجة مستشفي العياط المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

