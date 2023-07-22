بالصور.. حفل جائزة الأديب ماهر نصر بمركز طنطا الثقافي

انطلقت منذ قليل بمركز طنطا الثقافي حفل توزيع جائزة الأديب ماهر نصر للتميز الإبداعي.

بدأ الحفل بعزف السلام الوطني، أعقبه عرض فيلم تسجيلى وتوثيقى عن جائزة الأديب.. ماهر نصر.

ثم كلمة الهيئة العامة لقصور الثقافة، قدمتها عزة عادل مدير مركز طنطا الثقافي، وأعقبتها كلمة الدكتورة مرفت فايـد، رئيس مجلس أمناء المؤسسة والجائزة.

وشهد الحفل توزيع الجوائز على الفائزون، وهم، المركز الأول، الشاعر مصعب السيد، مصـر، عن ديوانه «التحليق نحو القاع».

وأعلن عن جائزة المركز الأول، مكرر، للشاعر عاطف معوية عبد المالك، المغرب، عن ديوانه «يد طويلة تخلع الكلام».

وجائزة المركز الثاني، الشاعرة دعاء عبد المنعم محمد فراج، مصـر، عن ديوانها «الافتراضيون السعداء».

وجائزة المركز الثاني، مكرر، الشاعرة مروة راضي أبو ريدة، فلسطين، عن ديوانها «فراشات الزئبق الوحيدة».

جائزة المركز الثالث الشاعرة أمل رجب محمد أحمد، مصـر، عن ديوانها «أين يختبئ النور؟».

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