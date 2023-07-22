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الأحد 23 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الاستعلام عن الحالة الصحية لشاب أصيب بطلق ناري في الصف

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحقيقاتها حول أصابة أحد الأشخاص بطلق ناري في ظروف غامضة بقرية عرب الحصار بدائرة مركز شرطة الصف.

وقد طالبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لكشف ملابساتها، كما أمرت بالإستعلام عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدا لسؤاله حول تفاصيل الحادث، وفحص علاقته بمن حوله لبيان عما إذا كان هناك عداء بينهم وبين أحد من عدمه.

تلقى رئيس مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة، إشارة من مستشفى الصف المركزي تفيد باستقبال "م.ف.ك" 35 سنة، مصاب بطلق ناري ومقيم بقرية عرب الحصار بدائرة المركز.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وجار الوقوف على أسباب وملابسات الواقعة وسؤال أهلية المصاب، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

النيابة العامة طلق ناري مركز شرطة الصف