اليوم.. جلسة تحفيزية لرئيس الزمالك مع اللاعبين قبل السفر للسعودية

يعقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والجهاز الفني، اليوم الأحد، بمقر النادي في ميت عقبة قبل سفر بعثة الأبيض إلى السعودية للمشاركة في البطولة العربية.

ومن المنتظر أن يقوم مرتضى منصور بتحفيز اللاعبين والجهاز الفني للظهور بأفضل صورة في البطولة العربية، وتقديم عروض قوية تليق بنادي الزمالك وتاريخه العريق والكرة المصرية بشكل عام.

ويقع الزمالك في مجموعة نارية بالبطولة العربية للأندية، حيث يحل في المجموعة الثالثة والتى تضم معه، الاتحاد المنستيري من تونس، والنصر والشباب من السعودية، على أن يقص شريط مبارياته بالبطولة يوم الجمعة المقبل أمام الاتحاد المنستيري التونسي على ملعب الملك فهد الرياضي بالطائف، ثم يواجه الشباب السعودي يوم 31 من شهر يوليو الجاري، ثم يلعب مع النصر السعودي يوم 3 أغسطس المقبل في ختام مبارياته بالمجموعة.

ويخوض الزمالك البطولة العربية على أمل مصالحة الجماهير عن الموسم الكارثي المنقضي، والذي شهد خسارة الزمالك في بداية الموسم للسوبر المصري أمام الأهلي، ثم الخروج من دوري أبطال أفريقيا ثم الخروج من كأس مصر في النسخة الأخيرة من دور نصف النهائي أمام بيراميدز، ثم خسارة الدوري لصالح الأهلى، بعدما كان قد توج به الزمالك في العامين الماضيين على التوالي.