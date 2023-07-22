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الأحد 23 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

محمود ناجي حكما لمباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري

محمود ناجي
محمود ناجي
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قررت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، إسناد مباراة الاهلي وبيراميدز بالدوري، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون، والمقرر لها غدا الاحد للحكم محمود ناجي.
ويتكون طاقم الحكام الخاص بمباراة النهائي كلا من: 
حكم ساحة: محمود ناجي 
حكم مساعد: تامر رشاد
حكم مساعد 2: نور سعيد
حكم رابع: صبري ابراهيم
حكم Var: عبد العزيز السيد
حكم Var مساعد: هاني خيري
يذكر ان الاهلي قد حقق لقب الدوري الممتاز للنسخة الحالية قبل انتهائه بعدة جولات.
 

محمود ناجي حكما الأهلي وبيراميدز